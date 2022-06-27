В Украине сегодня, 27 июня, погода будет преимущественно сухой, местами жара ударит до +32. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня почти по всей Украине без осадков. Лишь в Херсонской, Запорожской, Донецкой области и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, в Крыму ночью сильные дожди, а днем небольшие осадки. Ветер северо-восточных и восточных направлений скоростью 7-12 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+18, днем +29+32 градусов; на западе ночью +13+18 градусов, а днем +28+32; в восточных областях ночью +15+20, днем +27+29 градусов; на юге страны ночью +16+22 градусов, а днем +26+30; в центральных областях ночью +16+18, днем +27+31 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +18+20 градусов, а днем поднимутся до +29+31. Напомним, ранее Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц года.