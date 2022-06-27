Гороскоп 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым представится уникальный шанс изменить жизнь к лучшему. Астрологи дали совет каждому из них, как достичь высот в неделю с 27 июня по 3 июля. Кто эти пестунчики судьбы – читайте ниже в нашем материале Styler. Близнецы Астрологи говорят, что эта неделя будет способствовать любым изменениям в вопросах недвижимости и бизнеса – здесь все будет развиваться в вашу пользу. В этот период успешными будут командировки, однако следует вести себя осторожно за рулем, а также не быть импульсивными по финансовым делам. Дева Для Дев пора реализовывать идеи и планы, связанные с материальными вопросами. Также эта неделя благоприятна для обустройства дома, купли или продажи недвижимости или другой собственности. Неплохо бы и себя обрадовать обновками, а завершить неделю стоит интересными посиделками и беседами с друзьями. Рыбы Вам следует сосредоточиться на начатых проектах и обязательствах. То, что их тормозило, исчезнет, и все решится в кратчайшие сроки. Воспринимайте эту неделю как важное время в своей жизни – шансы, которые вам даны, не случайны. Не пугайтесь, ведь вас могут смутить некоторые неожиданные события – все закончится как можно лучше. Раньше мы писали о знаках Зодиака, которые в июле могут потерять все. Также астрологи назвали худших любовников по знаку Зодиака.