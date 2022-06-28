Синтетическое масло Кастрол 5w40 обладает характеристиками вязкости 5-го класса в условиях зимнего температурного режима и вязкостью 40-го класса при нормальной рабочей температуре. Данная серия превосходно зарекомендовала себя в качестве всесезонной смазки для бензиновых и дизельных двигателей в условиях умеренной климатической зоны.

Линейка масел Castrol 5W-40

Смазочные жидкости Кастрол 5w40 представлены в широкой линейке модификаций:

EDGE 5W-40 с технологией Fluid TITANIUM. Масло модифицирует структуру под воздействием экстремального давления, преобразуясь в более прочную пленку, и тем самым на 20% лучше защищает мотор.

EDGE Turbo Diesel. Смазочная жидкость, созданная специально для защиты высоконагруженных дизельных двигателей. В состав продукта входят присадки для укрепления масляной пленки, предотвращения появления шлама и загрязнений.

MAGNATEC с технологией DUALOCK. Умные молекулы жидкости притягиваются к важнейшим элементам двигателя и скрепляются между собой, благодаря чему на поверхности механизма трения образуется прочная пленка. Данная серия до 50% повышают защиту агрегата во время перегрева и езды в условиях городских пробок.

MAGNATEC DIESEL DPF. Формула идеальна для дизельных автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами. Состав продукта эффективно удерживает сажу, минимизируя вероятность загустевания и образования шлама.

GTX. Очищающая серия GTX устраняет и предотвращает появления шлама, образуемого в результате интенсивного движения, экстремальных погодных условий и использования некачественного топлива.

Продукты Castrol 5W-40 одобрены концернами Mercedes-Benz, Renault, Ford, Porsche и другими.

Преимущества масел Кастрол 5w40

Моторное масло 5w40 обладает универсальными параметрами вязкости и многочисленными преимуществами продуктов Castrol:

европейское качество;

инновационные формулы, обеспечивающие надежную защиту двигателя при любых условиях езды;

увеличенный интервал между заменами машинных жидкостей;

предотвращения образования загрязнений мотора.

Моторные масла Castrol сочетают в себе надежную защиту от износа, заботу об окружающей среде и экономичность. Они подходят для автомобилей современных модификаций, двигателей более старых поколений и раритетных авто.

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