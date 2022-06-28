Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделение "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда (ПФУ). Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/. Как это сделать с помощью веб-портала? Пошаговый алгоритм: зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело"; выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии”, заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии: паспорта; регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк). Заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины. Напомним, Пенсионный фонд Украины 24 июня завершил финансирование пенсий за июнь. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,2 млрд. гривен, что больше, чем в мае (48,7 млрд. гривен). По данным ПФУ, направлено: 12,0 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 39,2 млрд грн – через уполномоченные банки. Уполномоченные банки засчитали на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению АО "Укрпочта", на 23 июня доставлено 69,80% профинансированной суммы за июнь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.