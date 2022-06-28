Бренд Nike — це ідеальний варіант для чоловіків, які хочуть одночасно від взуття отримати стиль та зручність. Сьогодні купити кросівки Найк в Мегаспорт може кожен, хто бажає придбати комфорт, ефектність та здоров’я власних ніг. Так у більшості моделей присутня гарна амортизація, яка дозволяє знімати частину напруження з м’язів.

Nike Revolution 5: колекція 21/22

Кросівки Nike Revolution 4 — це модель початкового рівня. Вона належить до бюджетних варіантів, оскільки складається з дешевих матеріалів. Але разом із цим взуття забезпечує і плавний хід, і досить гарну амортизацію. Доповнюється це стильним зовнішнім виглядом.

Перевагами колекції стають:

невелика вартість за нормальної якості;

трикотажна верхівка та міцна гумова підошва;

можливість носити у спортзал та безпечно займатися.

Але при цьому зазначають, що при активному повсякденному використанні підошва всередині досить швидко зношується на п’яті протягом року.

Nike Men’s Air Max Ltd 3 Shoe: покращений комфорт

Nike Men’s Air Max Ltd 3 Shoe — це покращена версія популярних Max Air. Серед нових особливостей — нова амортизація для підтримки п’яти та довговічність. Перевагами серії та моделі стають:

шкіряний верх має збільшену довговічність за рахунок синтетичних накладок;

амортизація доповнюється спеціальним блоком Air-Sole у п’яті;

проміжна підошва PU відповідає за довговічність носіння та стабільне положення ноги.

При цьому глибокі канавки в підошві забезпечують простоту та природність руху.

Nike Venture Runner: відтворення минулого

Модель кросівок Nike Venture Runner створена на основі старої моделі із 80-х. Саме вона стала основою для революції у світі бігового спортивного взуття. При цьому в ній додано риси сучасності. Серед особливостей: гнучкий верх, фіксатор для п’яти, відкритий рядок. Класична модель для бігу поповнилася типовим дизайном Nike останнього часу.

Сітчастий матеріал, зручна устілка забезпечують комфорт ноги. Представлена ​​модель у чорному кольорі із замшевою основою. Знайти такі чоловічі кросівки можна на megasport.ua.