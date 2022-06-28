Вице-президент США Камала Харрис привела в понедельник к присяге нового посла в Украине Бриджит Бринк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на C-SPAN. В ходе церемонии, состоявшейся в кабинете вице-президента в Белом доме Харрис сфотографировалась с новым послом и членами ее семьи.

[email protected] Kamala Harris ветеринария в Бриджет Бринк, как США ambassador в Украину. pic.twitter.com/6hCjNBhICk — CSPAN (@cspan) 27 Июн 2022 В процессе церемонии журналисты пытались задать Бринку вопрос. Напомним, 19 мая американский Сенат единогласно утвердил кандидатуру Бринка на должность посла США в Украине. До этого назначения она была послом в Словакии. Считается опытным дипломатом. Бринк работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США, координировала вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. С 2014 по 2015 год была заместителем главы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 года работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси. В конце мая Бринк выдал визу для работы в Украине. Отметим, должность посла США в Украине была вакантна с мая 2019 года, когда администрация Дональда Трампа отозвала в Вашингтон Мари Йованович. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.