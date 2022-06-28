28 июня православные чтят память мученика Вита Римского, его воспитателя Модеста и кормилицы Крискентии. Что нельзя делать в этот день, приметы этой даты-читайте в материале Styler. Этот мученик один из самых любимых в Европе. Православные молятся святому Виту об избавлении от болезней и укреплении здоровья. Также его просят оградить от беды домашний скот. Также это праздник-крайний срок посева зерновых культур. В этот день люди ухаживают за скотом на пастбищах. Их защищают от свежих побегов овса, от которого животные могут пострадать. День Фита в народе считается несчастливым и опасным . Поэтому в этот день в старину старались не ходить в лес и на природу, и особенно на реку. Какие важные приметы этого дня Перед дождем соцветия календулы закрываются, мальва поникает, увядает, фиалка сгибает стебель. Кузнечики громче обычного стреку-чекай осадков. Поросята визжат-до сырой погоды. Скотина на пастбище тяжело дышит, с шумом выдыхает воздух – к дождю. При хорошей погоде коровы и овцы сами возвращаются с пастбища и спешат под навес или в сарай – в грозу. Что нельзя сегодня делать купаться в открытых водоемах; ходить в лес, на луг; расчесываться, есть и пить, с кем-то разговаривать – если человек собрался проводить обряд с утопленником; кричать-лучше вообще говорить полушепотом; выбрасывать объедки со стола; рассказывать кому-то плохой сон, если приснился – а то сбудется. День ангела совершают Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор. Вам будет интересно прочитать церковный календарь на июль 2022 года, все его праздники и даты. Читайте также, психолог рассказала, уместны ли фейерверки и празднования во время войны.