Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской областной Военной администрации Дмитрия Лунина. Он отметил, что на месте разрушенного ТРЦ продолжают работать спасатели. "18 погибших… искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", — говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате атаки остается 59 пострадавших. 25 человек госпитализировали, один из них скончался в больнице. По состоянию на утро, 28 июня, поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации. "Координацию мер на месте происшествия осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение привлеченных к ликвидации последствий обстрела сил и средств", — говорится в сообщении. К работам от ГСЧС привлечены 440 человек, в том числе 14 психологов, и 70 единиц техники. Ранее сообщалось о 16 погибших и 59 пострадавших. Напомним, вчера, 27 июня, российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей. Последние новости об ударе по Кременчугу можно прочесть в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.