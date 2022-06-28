Погода в Украине принесет облегчение жары в большинстве регионов 30 июня, но более существенное "похолодание" ожидается уже после 5 июля. Смотрите ниже в материале Styler, что будет с погодой в ближайшие дни. 28-29 июня будут самыми жаркими В Украинском гидрометцентре прогнозируют безумную жару во вторник и среду. Так, 28 июня, будет +29+34, чуть посвежее в Крыму, +25+27 градусов. Осадки возможны в Сумской, Харьковской, Полтавской области. 29 июня будет больше дождей и гроз – они ожидаются в центре, на севере, юге. Температура высокая, +29+34, чуть свежее в Крыму, Сумской, Харьковской Черниговской областях – здесь +26+29 градусов.

Скриншот: Погода в Украине 28-29 июня (meteo.gov.ua) Когда снизится температура По данным синоптика Наталки Диденко, ослабление жары придет в четверг, 30 июня. Температура воздуха снизится до +28+29 градусов, однако на западе все еще жарко до +34. Впрочем, 1-2 июля температура снова повысится по всей стране. В Gismeteo прогнозируют (по данным для Киева), что более существенное понижение температуры — до +22+25 градусов, ожидается в период с 5 по 10 июля.

Скрин: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua) Раньше мы писали, какая будет погода в июле в Украине. Также эксперты рассказали, как погода влияет на поклевку рыбы.