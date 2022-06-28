В Николаеве утром прогремели взрывы. В городе работает сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. "В городе раздаются взрывы. Все в укрытие", — говорится в сообщении. Как сообщает "Общественное", успешно сработало ПВО. Напомним, вечером, 27 июня, российские кафиры в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. В результате российских обстрелов Николаевской области в пятницу и субботу пострадали семь человек. Ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку кафиры почти каждый день обстреливают город. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.