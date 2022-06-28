Куриные крылышки в духовке можно готовить разными способами. Это беспроигрышный и бюджетный вариант мясного блюда, а если сделать их в глазури, вы получите потрясающую вкусность! Рецептом поделилась известный украинский блоггер Alina FooDee. Ингредиенты: Куриные крылышки – 1 кг Соль – 1 ч. л. Черный молотый перец – 1 ч. л. Копченая паприка – 1 ч. л. Сушеный чеснок – 1 ч. л. Кориандр – 1/3 ч. л. Для глазури: Томатный соус или кетчуп – 60-70 г Мед – 1 ч. л. Сливочное масло – 20 г Пошаговое приготовление крылышек Помойте куриные крылышки и просушите их бумажными полотенцами. Добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и кориандр. Выпекайте 30 минут при 200 градусах. Для глазури смешайте томатный соус, мед и сливочное масло, проварите 1 минуту. Залейте куриные крылышки глазурью, перемешайте. Раньше мы писали также, как приготовить домашние бульонные кубики. Также кулинар рассказала о рецепте ленивого пирога из лаваша.