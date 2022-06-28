Гороскоп 2022 расскажет о знаках Зодиака, которых ждет финансовое везение и удача уже на этой неделе. Кто они, эти счастливчики – читайте ниже в нашем материале Lite. Рак Астрологи говорят, что вас ждет много хороших новостей. Особую радость принесут документы или вести финансовый характер. Однако вам нужно проявлять осторожность в поступках: не расставляйте ловушки для других, чтобы не попасть в них самим. Козерог Ваши планы двигаются в нужном направлении, независимо от препятствий, которые еще предстоит преодолеть. В работе и бизнесе вы сможете привлечь успех и деньги благодаря нестандартным решениям и действиям. Избегайте иллюзий, следуйте своим капризам и наслаждайтесь тем, что имеете. Водолей Вас ждут встречи и командировки, которые помогут решить материальные и финансовые вопросы, улучшат общую атмосферу в бизнесе. Приятные сюрпризы будут связаны и с домом – вы получите неожиданный подарок или купите давно желаемую вещь. Раньше мы писали, каким знакам Зодиака представится уникальный шанс изменить свою жизнь уже скоро. Также астрологи рассказали о парах среди знаков Зодиака, которым суждено было навеки быть вместе.