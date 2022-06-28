Сегодня, 28 июня, погода в Украине будет невероятно жаркой. Ряд областей покроются умеренные дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня днем в Сумской, Харьковской и Полтавской областях есть вероятность дождей. На остальной территории страны – сухо и почти безоблачно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 5-10 м/с. Сегодня по всей территории Украины прогнозируется очень жаркая погода, а столбики термометров покажут почти самую высокую температуру с начала лета. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +18+20, днем +31+33 градусов; на западе ночью +15+19 градусов, а днем +31+33; в восточных областях ночью +14+17, днем +30+32 градуса; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +29+31; в центральных областях ночью +17+19, днем +31+33 градуса. Погода в Киеве В столице и Киевской области сегодня будет сухая и солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +19+21, а днем +30+33 градуса. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.