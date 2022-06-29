Для создания электронной трудовой книжки сведения может предоставить как страхователь за работников, так и сам работник. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ. Как отметили в пресс-службе, сведения о трудовой деятельности представляются через веб-портал ПФУ: посредством копий документов, изготовленных путем сканирования; в оцифрованном виде – путем создания записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица, к которому прилагаются сканированные копии документов, на основании которых создается запись. Сканированные копии должны быть в цветном формате с оригиналов документов и содержать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов. "Подаются такие сведения с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи страхователя или работника, предоставляющего такую информацию", — отметили в пресс-службе. Напомним, лица, достигшие 60 лет в 2022 году, имеют право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 29 лет. Стаж постепенно увеличивается по условиям пенсионной реформы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.