26 июня православные христиане чтят память святителя и чудотворца Тихона, епископа Амафунтского, жившего в V веке на Кипре. В народе дата известна под названием Тихон Тихий, поскольку в этот день земля, звери и многие птицы вели себя тише. Какие традиции и приметы бытовали в этот день в старину, и что нельзя делать — читайте в материале Styler . Верующие 29 июня молились святому Тихону о здоровье и исцелении от всех болезней, а особенно от недугов, связанных с ногами, и от зубной боли. По обычаям в этот день в старину завершали все посевные работы, а после работы в поле люди собирались за много накрытым столом и угощались всевозможными блюдами, пили вино. При этом соблюдавшие Петров пост не забывали об ограничениях — не следовало есть мясо, молочные продукты и яйца. Что запрещено делать на Тихона Тихого В эту дату нельзя было ничего сеять – верили, что в противном случае урожая не будет и ничего не вырастет. Также день считался неблагоприятным для важных начинаний – помолвка и свадьба переносили на другие даты. Суеверные считали, что новые знакомства 29 июня не обещали ничего хорошего. Нельзя было ссориться в этот "тихий" день и выяснять отношения, сплетничать. У кого именины 29 июня В эту дату дни ангела отмечают: Если в вечернее и ночное время ясно видна полоса Млечного пути, то это предвещало солнечные дни. Если сегодня с самого утра папоротник свернул листву, значит на следующий день будет сильная жара. Если 29 июня закрыты цветки у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики – это обещало скорую непогоду. Если сегодня притихли кузнечики, то это тоже предвещало ухудшение погоды. Если к этой дате уже отцвела липа – жди ранней осенью. Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022 года, с указанием всех праздничных дат. А также рассказывали, до какой даты продолжается Петров пост, при котором действует добровольное ограничение в еде.