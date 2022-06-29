Канада вскоре объявит о введении санкций против российских пропагандистских ресурсов, оправдывающих войну в Украине. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о планах Канады ввести санкции против ресурсов, контролируемых российскими чиновниками. "Цель этого – противостоять кремлевской дезинформации, которую она использует для попытки оправдать свою непровоцированную войну в Украине", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Канада "решительно настроена поддерживать правительство и народ Украины в их борьбе за мирное, успешное и демократическое будущее". "Мы и дальше будем стоять бок о бок с Украиной, которая пытается защититься от российской агрессии", — подчеркнули в ведомстве. Кроме того, Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 миллионов канадских долларов (около 150 миллионов долларов) для поддержки немедленных потребностей государственных расходов. Напомним, Канада вчера объявила о существенном расширении ограничительных мер против России и Беларуси. Они состоят, в том числе в запрете экспорта чувствительных технологий. Ранее парламент Канады одобрил конфискацию российских активов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.