Украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). ВСУ, вероятно, уходят, что может включать уход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления. Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль прямой линии, усеянной укрепленными городами и селениями. Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку русские разрушили три основных Моста. Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в Лисичанском штурме. Уточняется, что местонахождение и численность русских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными. Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.