После ракетного удара по Днепру из-под завалов СТО извлекли тела погибших мужчин и женщин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. На месте "прилета" обнаружили обломки ракеты "Калибр". "Под завалами здания автотранспортного предприятия, уничтоженного вражеской ракетой, спасатели обнаружили двоих погибших — мужчину и женщину. Эти люди оказались в эпицентре взрыва. Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди", – написал он. Напомним, вчера, 28 июня, примерно в 17:00 россияне нанесли ракетный удар по Днепру. По данным ГСЧС, украинские системы ПВО сбили четыре ракеты, которыми россияне атаковали Днепропетровскую область. Остальные две попали по двум предприятиям – промышленному и транспортному. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.