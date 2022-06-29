В Украине погода ухудшится, ожидаются град, кратковременные дожди и грозы со шквалами. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня ночью без осадков. Днем в Украине, кроме западных и восточных областей, кратковременный дождь и гроза. В северных и центральных областях в отдельных районах град и шквальный ветер скоростью 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+20, днем +28+31 градусов; на западе ночью +15+19 градусов, а днем +32+35; в восточных областях ночью +17+19, днем +28+31 градусов; на юге страны ночью +17+19 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +18+20, днем +30+32 градуса. Погода в Киеве Днем в столице ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза, а в некоторых районах области град и сильный ветер 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19+21 градусов, а днем поднимутся до +29+31. Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на 29 июня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.