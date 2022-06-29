Министерство торговли США внесло во вторник 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам, за нарушение законов США о международных санкциях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные – в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме. В частности, российское ООО Intertech Instruments наказано за незаконные поставки Ирана. Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину. Министерство торговли заявило, что внесенные в "черный список" китайские компании и до начала вторжения поставлявшие в Россию "вызывают беспокойство товары" и продолжают снабжение российских контрагентов, в отношении которых США и их союзники ввели санкции. Американские компании, желающие поставлять товары или услуги, фигурантам "черного списка" обязаны получить специальную лицензию Министерства торговли. Ранее официальные лица говорили, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении России после вторжения в Украину. Напомним, 28 июня США расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота. Помимо США, эмбарго на импорт российского золота введут Британия, Канада и Япония. В то же время, Европейский союз также рассматривает возможность запрета такого импорта. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.