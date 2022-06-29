Управляемые крылатые ракеты, которые используют ВС РФ для ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, являются эффективными так как оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО. Страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк.

«В течении нескольких недель июня Россия существенно нарастила число ракетных ударов как по объектам военной, так и гражданской инфраструктуры Украины. На данном этапе украинская система ПВО справляется с баллистическими ракетами, но вскоре может столкнуться с нехваткой амуниции. Наибольшую же опасность представляют российские управляемые крылатые ракеты типа Х-22. Такие маневренные крылатые ракеты оперируют на малых высотах и остаются вне поля поражения систем противовоздушной обороны», — заявил руководитель ЦОР.

«Эффективным и необходимым немедленно элементом противовоздушной обороны Украины для противодействия ударам крылатыми ракетами является постоянное присутствие в воздухе американских самолетов типа F-15e, F-16 либо других западных перехватчиков. Для защиты военной и гражданской инфраструктуры Украины, а также для обеспечения перелома доминирования противника в воздухе, страны Запада должны передать Украине такие перехватчики», — подытожил АлександрДанилюк.

Ранее американский сенатор от штата Невада Джеки Роузен в комментарии Guildhall заявила, что Соединенные Штаты Америки должны найти способ обеспечить Украину истребителями, системами ПВО, а также другим необходимым вооружением для противостояния в войне с Россией.