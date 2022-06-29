В Николаеве утром прогремели сильнейшие взрывы после сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича. Жителей просят оставаться в укрытиях. "На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрела! Всю информацию сообщу со временем", — говорится в сообщении. Обновлено 07:22 Есть попадание в жилую многоэтажку. На месте идет поисково-спасательная работа. Работают спасатели, медики и коммунальщики. Напомним, вечером, 27 июня, российские кафиры в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. В результате российских обстрелов Николаевской области в пятницу и субботу пострадали семь человек. Ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку кафиры почти каждый день обстреливают город. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.