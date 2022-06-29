Гороскоп на июль 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых круто перевернется уже во второй месяц лета. Кто эти избранники судьбы – читайте ниже в нашем материале Lite. Рак Астрологи говорят, что в этом месяце люди вокруг, ситуации и даже ваши мечты могут измениться. Не бойтесь, ведь вы не должны всегда знать, что будет дальше. Просто примите изменения, ведь так или иначе они ворвутся в вашу жизнь. Дева У вас не исключены экзистенциальные кризисы. Но не огорчайтесь: это все вполне нормально. Астрологи советуют подвергать сомнению вещи, свои убеждения, свои воспоминания, свою работу, свои мечты. В поисках ответов вы найдете новые истины, которые принесут вам облегчение и утешение. Скорпион Может показаться, что многие уроки, которые вы усвоили, и испытания, которые вы преодолели, не приносят пользы. Даже если вам кажется, что вы двигаетесь назад, особенно в отношениях, просто оставайтесь на этом пути. Важные аспекты вашей жизни переживают серьезные сотрясения, но вы будете к ним готовы. Раньше мы писали о знаках Зодиака, которым повезет в конце июня с деньгами. Также астрологи назвали худших любовников среди знаков Зодиака.