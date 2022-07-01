28 июня, в День Конституции Украины , в Варшавской публичной библиотеке для самых маленьких украинцев за рубежом была презентована книга « Развивайко для дошкольников ». Более 70 комплектов двухтомников все присутствовавшие из Украины семьи получили бесплатно.

Книги, по которым украинские дети могут подготовиться к школе, а то и просто интересно и полезно провести время, подготовила команда авторов киевского издательства «Саммит-книга» . Разнообразные задачи по развитию речевых навыков, письма, математики, упражнения на логическое и художественное мышление, знакомство с алфавитом – все это обычно охотно выполняют дети дошкольного возраста. И теперь они смогут этим заниматься в Польше на родном языке.

Издание рекомендовано Институтом модернизации содержания образования для учебной работы в рамках «Новой украинской школы». Профинансировал проект благотворительный фонд американо-украинской семьи САЙФЕРС . Модерировала мероприятие лично Анастасия Сайферс.

Презентация двухтомника совпала с празднованием в Украине Дня Конституции и установлением национального рекорда по исполнению песни «Ой в лугу красная калина». Присутствующие в библиотеке украинцы в национальных костюмах присоединились к другим участникам многоголосного хора из 48 стран мира. Поэтому заход приобрел праздничное учение . Среди приглашенных гостей были советник Посольства Украины в Польше Виталий Белый, основатели издательства «Саммит-книга» Иван и Игорь Степурины, польская кинопродюсер украинского происхождения, актриса, автор книг, телеведущая Вероника Елена Марчук, радиожурналистка Оксана Щирба, писательница Юлия Бережко-Каминская иглава общественной организации «Територія жінок» Лилия Шевченко.

Организаторы выражают сердечную благодарность за сотрудничество польским партнерам: Алине Кузьминой, Богдане Ткаченко и Братству Гутенберга в лице его руководителя Яцика Кузмирчека.

Напомним, первая презентация «Развивайки для дошкольников» состоялась накануне в Кракове. Следующие планируются в Ополе и других городах при содействии Посольства Украины в Польше.

Юлия Бережко-Каминская

На фото: презентация книги «Развивайка для дошкольников» в Варшаве

Фото Фонда Сайферс

Источник: polskieradio.pl