"Энергоатом" своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных на захваченную россиянами Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома". В "Энергоатоме" объяснили, что данные ЗАЭС передают МАГАТЭ через оператор связи Vodafone, отключение которого в Энергодаре временно исключило возможность передачи данных. В НАЭК отмечают, что оккупанты отключили в городе все украинские операторы мобильной связи. "Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, "Энергоатом" возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", — говорится в сообщении. Как сообщалось, находящиеся на Запорожской АЭС российские захватчики готовят провокацию. Они намерены обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на территории станции. Напомним, ранее российские войска начали усиливать свои оборонные позиции у Запорожской атомной электростанции. В частности, они укрепили окопы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.