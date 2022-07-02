Переговоры о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина пока не ведутся. Киев не получал никаких сигналов на этот счет. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака на брифинге с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. " Пока никаких переговоров о встрече президентов Украины и России не идет , мы о таких сигналах не слышали . Позицию нашу вы знаете", — заявил Ермак. В то же время, руководитель Офиса президента добавил, что сегодня Украина продолжает консультации по экспорту зерна на уровне ООН. "Также мы говорим об этом с турецкой стороной, но о конкретных датах по поводу встречи в Турции или другом месте — договоренности нет. На первом месте для нас стоит вопрос безопасности", — добавил Ермак. Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, лидеры стран ЕС поддержали идею того, что только Украина может самостоятельно определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.