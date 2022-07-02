Православные 2 июля чтят память апостола Иуды, брата Господня. Также почитается память святого Зосимы и святого Иова. Обо всех приметах и запретах — читайте в материале Styler. Святому Зосиме молятся о благополучии, семейной гармонии и богатстве. А святому Иову молятся о избавлении от несправедливого оскорбления и всяких клеветы. Также Святой Зосим покровительствовал семье. А еще в эту дату уважают пчел. Считается, что мед, который они сегодня собирают – священный и лечит от любых болезней. Существует мнение, что протекающий рядом с пасекой ручей в этот день наполняется чудотворной силой. Его воды становятся целебными и могут спасти даже от самой страшной болезни. Такую воду набирают в бутылки и хранят круглый год, потому что она по силе приравнивается к святой. Пчеловоды проводили разнообразные ритуалы и обряды, произносили заговоры и даже закапывали в землю кувшин с медовухой, чтобы задобрить духа-покровителя пчеловодов. Главные приметы этого дня Агрессивные и злые пчелы – значит, жди жары и засухи. Пчелы вялые – станет холодно или будет сильная непогода. Пчелы спешат спрятаться в улье – скоро будет дождь или ненастье. Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков. Дело, начатое 2 июля, будет успешным. Что нельзя делать в этот день объедаться, особенно мясом и другими продуктами животного происхождения: иначе на животе жира прибавится – а в кошельке денег уменьшится; злиться, распространять негатив; одалживать деньги – нужно рассчитаться с долгами к Зосиме, иначе весь год будут преследовать финансовые неудачи. День ангела в эту дату отмечают Иоанн и Фаддей. Раньше мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте о календаре выходных и праздников на июль 2022 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.