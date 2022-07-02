Опубликована актуальная карта боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 1 июля. ВСУ атакуют на двух направлениях, однако кафиры продолжают наступать в направлении Лисичанска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании. Как следует из опубликованной карты, украинские военные атакуют российскую армию на Херсонском направлении. Также защитники продолжают сражаться на Донбассе и в окрестностях Харькова. В то же время, российские войска концентрируют свои усилия на Донецком и Луганском направлениях. Оккупанты наносят удары в районе Лисичанска, Изюма и Бахмута. Напомним, 1 июля кафиры нанесли ракетные удары по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажное здание, другой – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Пока известно о 21 погибшем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.