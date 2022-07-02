На южном направлении, включая остров Змеиный, украинские военные уничтожили военную технику, склады боеприпасов и живую силу врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиный и просто по мирным жителям нанесены шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонской и Николаевской областям. В ответ украинские военные парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. "Но уже известно, что вражеская армия сократилась на 27 человек, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-C", 3 единицы бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении. Кроме того, силами обороны уничтожены 3 полевых склада боеприпасов врага в Херсонской области. В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал разведку по выявлению позиций украинских подразделений. Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа. При этом в СНБО и Генштабе ВСУ призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.