Пленный оккупант рассказал о том, как обстреливал мирных людей в Мариуполе и почему вторгся в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ. Как признается СБУ захватчик, командиры говорили, что нужно действовать на опережение, потому что им известна даже дата "нападения" Украины на РФ – 26 февраля. "23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы прекратили нападение", — рассказывает он следователям СБУ. После того, как оккупант попал в плен, он резко изменил свое отношение. Уроженец Крыма говорит СБУ, что якобы "не знал", куда они едут и какие именно объекты обстреливают. Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод подписал рапорт-отказ от участия в "спецоперации". Но командование снова отправило их в Украину. И уже после этого "отказавшийся" продолжать войну солдат совершил по украинскому Мариуполю около 400 минометных обстрелов! И опять же – "ничего не знал" об этом. Напомним, СБУ задержала российского информатора, разведывавшего данные для ракетных ударов и диверсий в Черниговской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.