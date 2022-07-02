В Украине сегодня погода несколько ухудшится. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами штормовой ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в большинстве западных областей днем кратковременный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальных территориях ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, лишь днем в восточных областях местами также сильные порывы ветра. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +27+31 градусов; на западе ночью +17+21 градус, а днем +30+33; в восточных областях ночью +11+13, днем +23+25 градусов; на юге страны ночью +16+21 градусов, а днем +27+31; в центральных областях ночью +14+17, днем +27+30 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17+19 градусов, днем поднимется до +27+29. Напомним, ранее мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет с небольшой прохладой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.