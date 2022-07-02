Терушка есть практически на каждой кухне, и со временем этот простой и многофункциональный агрегат теряет свою остроту. Заточить нож или ножницы можно достаточно просто, а вот как вернуть остроту терке – мало кто знает. Как снова сделать кухонную терку острой – читайте в материале ниже. Простой способ сделать терку острой Терушка становится непригодной из-за частого использования и порой хозяева предпочитают просто купить новую, а не заточить старую. Но оказывается, сделать ее снова острой не так уж сложно. Вам пригодится керамическая кружка или тарелка, которую удобно держать в руках. Главное, чтобы края посуды были необработаны. Вам нужно поставить терку на стойку, взять в руки керамическую кружку и совершать движения, как будто вы хотите ее натереть на своей терке. Процедуру нужно повторить на всех гранях терки и всего за 20 минут вы сможете превратить старую терку в почти новый и функциональный агрегат на кухне. Что еще можно использовать для заточки терки Если же на вашей кухне не оказалось керамической посуды или края у такой посуды обработаны, то возьмите обычную наждачную бумагу. Проведите этой бумагой по нескольку раз с каждой стороны терки, и она снова станет острой и качественной. Народные умельцы поделились и другим интересным рецептом: сверните лист фольги в шарик и натрите его на терке с каждой стороны. Это сделает вашу терку снова острой. Такую процедуру можно проводить регулярно, и вы надолго забудете о покупке новой терки. Важно! Храните терку в специальной крышке или коробке, чтобы дольше сохранить ее свойства. Не прилагайте силы, когда вы натираете продукты. И мойте терку только вручную, а не в посудомоечной машине. Кстати, раньше мы писали о том, как в домашних условиях можно заточить нож. А также рассказывали о том, как легко и просто отстирать пятна от пота на одежде.