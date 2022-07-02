Поздним вечером, 1 июля, подразделение ПВО сбило российскую ракету X-31 в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной Военной администрации Сергея Братчука в Telegram. Отмечается, что удар был нанесен с самолета со стороны Черного моря. Напомним, в ночь на 1 июля ракетные войска нанесли несколько ракетных ударов, в результате разрушены девятиэтажка и база отдыха в Сергеевке. Также стало известно, что удар пострадал детский реабилитационный центр правительства Молдовы. Известно о 21 погибшем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.