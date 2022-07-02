Российская пропаганда оправдывает потерю острова Змеиный в Черном море и уверяет, что его контролирует. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО. После информации об уходе Змеиного в российском обществе поднялась волна возмущения. Потому пропаганда начала распространять фейки, уверяя, что русская армия контролирует его. Для убеждения прокремлевские СМИ используют слова депутата Госдумы Алексея Черняка. После этого ряд российских "военных экспертов" заявили, что украинские бойцы якобы попытаются высадиться на Змеином для "картинки". "Чтобы перевести взгляд населения с неудобной для себя темы, рашистам срочно нужна хоть какая-нибудь "победа", которой пропаганда сможет нивелировать потерю острова и успокоить народ РФ, который с каждым днем все меньше доверяет своей власти", — пояснили в СНБО. Напомним, что остров Змеиный освобожден от российских кафиров. В результате успешных действий ВСУ российская армия потеряла контроль над частью акватории Черного моря. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.