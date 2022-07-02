В Черном море у украинских берегов Россия усилила флот тремя большими десантными кораблями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг". Корабли держат максимально безопасную дистанцию от украинского побережья. "Три вражеских ракетных корабля в северо-западной части Черного моря продолжают нести на бортах угрозу более полутора десятков крылатых ракет. Для весомости к ним добавились три больших десантных корабля", — говорится в сообщении. Напомним, в Черном море на постоянной основе находится четыре российских надводных носителя крылатых ракет и подтянута еще одна подводная лодка. Поэтому сейчас в Украине нацелены 40 крылатых ракет. Ранее сообщалось, что Россия в Черном море держит три надводных корабля, подлодку и четыре больших десантных корабля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.