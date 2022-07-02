Российские оккупанты продолжали вести наступательные операции в населенных пунктах южнее и юго-западнее Лисичанска, однако терпят неудачу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Россияне продолжают штурмовать Лисичанский НПЗ и закрепили позиции в северо-западной и юго-восточной частях завода. Минобороны РФ заявило, что российские войска захватили Лисичанский Желатиновый завод, но украинские официальные лица опровергли это заявление – ВСУ отразили атаку россиян на завод. Российские войска атаковали Тополовку, северную часть Волчоярки и Малорязанцево, а также блокируют украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск. Как отмечается, россияне вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, но по состоянию на 1 июля полностью дорогу не перекрыли. Другие ключевые выводы аналитиков ISW: Оккупанты сосредоточились на перегруппировке и улучшении тактических позиций к северу от Славянска. Захватчики не проводили подтвержденные наземные штурмы на севере Харьковской области и продолжали обстрелы украинских позиций к северу от Харькова. Российские войска наносили артиллерийские и ракетные удары вдоль южного направления. Власти РФ продолжают пытаться расширить резерв новобранцев, которые могут воевать в Украине. Напомнив, оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.