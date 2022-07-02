Если не защитить Украину, следующим объектом российской агрессии может стать страна-члена НАТО, что приведет к прямому военному вмешательству Соединенных Штатов Америки.

Об этом в комментарии Guildhall заявил сенатор США от штата Северная Дакота, член комитета Сената по Вооруженным Силам Кэвин Крамер.

«Все время конфликта я настоятельно призывал Администрацию Байдена подкрепить собственную позицию решительными действиями, поддержать передачу военной техники армии Украины. К сожалению, даже когда мы дела правильные шаги, они были слишком недостаточными и делались слишком поздно», — заявил американский политик.

«Наша поддержка Украины простирается далеко за пределами ее границ и идет даже дальше самого украинского народа. Если мы не дадим отпор вопиющей попытке Путина заново воссоздать Советский Союз, то следующим шагом может стать вторжение в страны НАТО, что приведет к прямому военному вмешательству США в соответствии с нашими договорными обязательствами», — подытожил американский сенатор.

Ранее Guildhall пообщался с другим американским сенатором, представителем штата Пенсильвания Пэтом Туми, который, в свою очередь, призвал обеспечить победу Украины, а также проучить Путина и других диктаторов, которые наблюдают за происходящим, что пренебрежение суверенитетом соседнего государства является большой ошибкой.