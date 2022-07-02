Первая редакция документа о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ на вопросы РБК-Украина. В частности, по его словам, договор о гарантиях безопасности для Украины не станет альтернативой политике интеграции в НАТО. "Если вы откроете Конституцию, вы увидите ответ на ваш вопрос", — отметил Ермак, намекнув, что от курса на НАТО никто не отказывается. Что касается гарантий безопасности, то над ними будут работать "очень быстро". "Мы планируем выйти в первую редакцию документа в течение этого месяца. Работать будем быстро. У нас нет времени, наша позиция по наработке гарантий будет укреплять нашу позицию", – добавил Ермак. Отметим, сегодня глава Офиса президента подчеркнул, что новый договор не будет похож на Будапештский меморандум, якобы гарантировавший территориальную целостность Украины. Напомним, два месяца назад Ермак говорил, что черновик договора по гарантиям безопасности будет в открытом доступе и станет предметом для обсуждений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.