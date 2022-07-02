ЕС осуждает ракетные удары России по Одесской области и считает очередную атаку военным преступлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Twitter. Официальный Брюссель требует от Москвы прекратить наносить удары против мирного населения. "Лица, ответственные за действия, являющиеся военными преступлениями, будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом", — заявил Боррель. Напомним, в ночь на 1 июля российские военные нанесли несколько ракетных ударов самолетами стратегической авиации по Одесской области. Один из снарядов попал в многоэтажное здание. Другая ракета прилетела в базу отдыха в Белгороде-Днестровском районе. К настоящему времени известно о 21 погибшем. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.