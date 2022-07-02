В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов. В городе сработал сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич. Жителей просят оставаться в укрытиях. "В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении. Напомним, 29 июня, российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате атаки кафиров уничтожена пятиэтажка. По состоянию на данный момент известно о восьми погибших. В Николаеве утром утром прогремела серия мощных взрывов. В ходе которых в городе была объявлена воздушная тревога. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.