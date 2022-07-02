В Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение "табачные изделия", которое теперь будет относиться и к сигаретам для нагрева, которые используются устройствами (например, GLO и IQOS). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона. Отныне к сигаретам для нагрева применяются все нормы запрета законодательства наравне с традиционными табачными изделиями, в частности: — запрещается продажа лицам младше 18 лет. За нарушение предусмотрен штраф 6800 грн. для магазина и от 6800 до 13600 грн. для продавца; — запрещается любая реклама, спонсорство и стимулирование продаж. За нарушение штрафа для субъектов хозяйствования от 30 до 50 тыс. грн за каждый факт рекламы. Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и других для табачных изделий. Напомним, по данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составило 5,56 млн человек. Отметим, по данным опроса КМИС, в мае 2022 года по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин с 10,8% до 14,9%, а среди всех опрошенных с 23,1 до 28,3%. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.