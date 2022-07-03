Сегодня, 3 июля, часть Украины покроют дожди и шквалы. Однако на всей территории страны сохранится жаркая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, на западе и части северных областей ожидаются дожди с грозами. Осадки будут сопровождаться шквальным ветром. В других регионах Украины – сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+16, днем +29+31 градус; на западе ночью +16+18 градусов, а днем +26+28; в восточных областях ночью +12+15, днем +28+30 градусов; на юге страны ночью +14+17 градусов, а днем +30+32; в центральных областях ночью +13+15, днем +20+32 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице без осадков, но некоторые районы Киевской области накроет дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12+16, а днем +29+32 градуса. Напомним, синоптики на сегодняшний день объявили штормовое предупреждение в западных областях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.