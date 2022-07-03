Гороскоп 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, которые в июле переживут тяжелый разрыв в отношениях. Этот период будет для них сложным, который закончится разлукой. Кто эти знаки – читайте ниже в нашем материале Lite. Овен Астрологи говорят, что Овнам будет трудно справиться со своими проблемами, ведь их ждет разрыв с любимым человеком. Также Овны не будут стесняться флиртовать с кем-нибудь другим, чтобы их партнер понял, что они больше не так вовлечены в отношения. К сожалению, не беря на себя ответственности, Овен, скорее всего, причинит боль своему партнеру. Начало июля будет непростым для этого знака, не умеющего управлять своими эмоциями. Близнецы Преимущество близнецов перед другими знаками зодиака в том, что они имеют склонность к общению. Они любят общаться с другими. Однако в июле астрологи говорят, что они не будут больше испытывать романтических чувств к своему партнеру, Близнецы лучше убегут, чем встретятся со взглядом своего бывшего. Им придется столкнуться со своими величайшими ранами. Козерог В этот период Козероги потеряют чувство к своим партнерам. Они переживут разлуку, которая насыпит соль на рану и подтолкнет их к самоанализу. Козероги, такие уверенные в себе, что переживут этот период легко. Ранее мы сообщали о парах среди знаков Зодиака, которым суждено было навеки быть вместе. Также мы писали, кого из знаков Зодиака ждет непростой период.