В Германии опасаются усиления позиций Восточной Европы после вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph. По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц уже сейчас хотел бы изменить процедуру голосования в Совете ЕС. Она зависит не только лишь от количества голосующих государств, да и от численности их населения. В случае вступления в союз Украина станет пятой по величине страной и будет около 9% голосов в Раде. Уточняется, что тесные связи с Варшавой и другими странами Восточной Европы могут ослабить влияние Франции и Германии. При этом Португалия также скептически относится к идее принятия Украины в Евросоюз. Лиссабон может стать донором, который отправляет в бюджет ЕС больше, чем получает. Напомним, 23 июня Европейский Совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такое решение единогласно поддержали все лидеры ЕС на саммите в Брюсселе. Добавим, что после этого высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз немедленно запускает процедуру подготовки интеграции Украины. Отметим, что после получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.