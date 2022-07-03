Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко "прогнозирует", что следующая стычка в борьбе за передел мира состоится в Центральной Азии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". Лукашенко традиционно обвинил Запад в желании "доминировать в мире" и бомбить тех, кто "поднял голову". "Причина в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши бывшие советские республики", – заявил он. Он отметил, что после массовых протестов в Казахстане в начале текущего года говорил об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. "Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не пойдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", – продолжил он. Он также выразил мнение, что Центральная Азия оказалась "между двумя огнями". Ранее Лукашенко заявил, что страны бывшего СССР должны "сблизиться" с Беларусью и Россией. За отказ от так называемого объединения он пригрозил "потерей суверенитета". К этому руководитель белорусского режима призвал Кремль "быть готовым" к использованию ядерного оружия.