Российские войска пытаются вернуть утраченные позиции на юге Украины, однако терпят поражение и теряют много живой силы и техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство ОК "Юг". Отмечается, что оккупанты усилили воздушные атаки. Днем оккупанты нанесли удары по ВСУ в попытке вернуть себе утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, также избивали в Райне Мирного, однако целей не достигли. ВСУ также пресекли попытку разведки боем в направлении Ивановки. Оккупантам пришлось отступать в сторону Ольгиного. Продолжая демонстрацию "доброй воли", вражеская авиация нанесла два бомбовых удара по острову Змеиный. А потом из истребителя по Белгороду — Днестровскому району Одесской области. Воздушные Силы Украины 5 раз ударили по двум складам боеприпасов и пяти очагах скопления вражеской силы. В результате уничтожены 29 кафиров, САУ, два орудия "пион" и шесть бронетранспортеров. В Николаевской области украинские защитники сбили три БПЛА. Около Чернобаевки и Снегиревки уничтожены два состава боеприпасов. А вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобожденным территориям захвачены четыре трофейных боевых машины пехоты. В Корабельной группировке вражеского флота произошли изменения: отныне на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и два больших десантных корабля. Напомним, 2 июля украинские военные заставили российских оккупантов бежать из населенного пункта Ивановка, а также отразили штурмы на Харьковском и Славянском направлениях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.