Отведение украинских войск в Северск Донецкой области позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения российскими оккупационными войсками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Так, отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонных боях вокруг города. Также, по мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни. "Скорее всего, потом нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем вернут в Славянск и Бахмут. Отвод украинских войск в Северск позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянск в Бахмут", — говорится в отчете. Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине. "Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров", — отмечают аналитики. Также говорится, что Кремль, вероятно, тоже стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW. Напомним, ранее в Национальной гвардии Украины заявили, что бои идут только в окрестностях Лисичанска. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко В интервью РБК-Украина говорил, что на сегодняшний день нет угрозы окружения этого города. По словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, по состоянию на вечер 2 июля 2022 российские войска не захватили Лисичанск. Но ситуация разрешится в ближайшие дни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.