В русском Белгороде ночью прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бел.ру". Жители слышали несколько залпов. После этого в районе улиц Садова-Чумичева начался пожар. Также сообщается о взрывах у аэродрома. В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что пострадали три человека. По его словам, сработало ПВО. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на его территории. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов позже сообщил, что россияне должны привыкать к провокациям своих военных, как произошло в Белгороде. При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.