Во временно оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы. В районе Авиагородка виден столб дыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь". Издание пишет о "массированном ударе" по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты. РосСМИ утверждают, что "украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь". Первый обстрел произошел в 3:15, второй – около 5:00. Отметим, что взрывы этой ночью раздавались также в российском городе Белгороде, расположенном вблизи границы Украины. По словам губернатора области, "вероятно, сработало ПВО", есть трое пострадавших в результате пожара в частном доме. Напомним, утром 2 июля под Мелитополем с рельсов сошел российский бронепоезд. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.