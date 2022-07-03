Погода в Украине 3 июля на западе Украины и частично в центре будет дождливая и ветреная. В то же время ожидается жара на всей территории. Какая погода ожидает украинцев – читайте ниже. В ГСЧС Украины сообщили, что 3 июля в большинстве регионов прогнозируют жаркую температуру. Однако не обойдется без ливня и града, которые следует ожидать в западных и Винницкой областях. Шквалы ветра – 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). По данным Укргидрометцентра, температура воздуха будет днем колебаться от +26…+32, ночью +14..+19. В Киеве и области днем будет облачно и жарко до +30+32. Синоптики говорят, что лишь к вечеру возможны кратковременные дожди. В Закарпатье столбики термометров подпрыгнут до 32 градусов, в высокогорье Карпат ожидается около +20 градусов. В Одесской области днем температура воздуха будет +30…+32, ночью +17…19.

Прогноз погоды в Украине на 3 июля. В Украине в понедельник, 4 июля, жара снова охватит страну. Осадки синоптики не прогнозируются. Днем во всех областях синоптики прогнозируют от +30…+34 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля. Ранее сообщалось, какую погоду обещают в июле синоптики. Также мы писали, в какую погоду лучше всего клюет рыба.